Galatasaray-Antalyaspor maç sonucu: 5-0

Süper Lig'in 25. haftasında kapanış mücadelesi Türk Telekom Stadyumu'nda oynandı.

Lider Başakşehir'in maç eksiğiyle 11 puan gerisinde bulunan Galatasaray, deplasmanların en başarılı 3 takımından biri olan Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-Kırmızılılar zorlu geçmesi beklenen karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı ve 49 puana yükselerek Medipol Başakşehir'le puan farkını yeniden 8'e indirdi.

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Galatasaray'da farklı galibiyete karşın Fernando Muslera yaptığı müthiş kurtarışlarla geceye damga vuran isimlerden biri oldu.

Cim Bom'da golcü futbolcu Mbaye Diagne de Trabzonspor maçında penaltıdan bulduğu golün ardından Antalyaspor karşısında tekrar golle buluştu ve toplam gol sayısını 22'ye çıkardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri ise Onyekuru (2), Badou Ndiaye, Mbaye Diagne ve Doğukan (kk) kaydetti.

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MAÇTAN DAKİKALAR...

Mücadelede ilk düdük çaldı.

4. dakikada Boffin oyunu elle kurmak isterken rakibe pres yapan Ndiaye topu kaptı, ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Senegalli futbolcunun şutu isabetli olmadı.

5. dakikada Antalyaspor'da Doğukan, Galatasaray ceza sahası içerisinde şık hareketlerle rakibinden sıyrıldı, topu içeriye çevirmek istedi ancak topu Muslera'da kaldı.

GOL! 17. dakikada Galatasaray öne geçti. Diagne sol kanattan ters tarafa Feghouli'ye uzun bir top gönderdi. Cezayirli yıldızın şutu Doğukan'a çarpan top yön değiştirdi ve filelerle buluştu: 1-0.

22. dakikada Doukara, ceza sahası dışından Galatasaray kalesini yokladı ancak isabet bulamadı.

29. dakikada Belhanda ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

32. dakikada Charles, Onyekuru'ya yaptığı hareket sonrasında maçtaki ilk kartı gördü.

34. dakikada Muslera inanılmaz bir kurtarışa imza attı. Hakan Özmert'in kullandığı kornere kafayı Bahadır vurdu Uruguaylı kaleci inanılmaz bir refleskle topu kornere çıkarmasını başardı.

37. dakikada Galatasaray Diagne ile 2. gole yaklaştı. Senegalli futbolcu ceza sahası üzerinden sol ayağıyla şutunu attı ancak top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Antalyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahası yayının az gerisindenden Doukara çok şık bir plase yaptı ancak Muslera müthiş bir kurtarışa daha imza attı.

41. dakikada Badou Ndiaye, avantaja bırakılan pozisyon sonrası hakem Arda Kardeşler'den sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

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İkinci yarı başladı. Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Ryan Donk oyuna dahil oldu.

50. dakikada Luyindama, Doğukan'ı indirdiği için sarı kart gördü.

59. dakikada Antalyaspor'un golcüsü Doukara, sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak top farklı dışarı çıktı.

61. dakikada Antalyaspor atağına katılan stoper Diego, uzak mesafeden etkili bir şut çekti Muslera topu kornere tokatladı.

62. dakikada Doğukan'ın yerine Drole oyuna girdi. Aynı dakikada Antalyaspor'un kullandığı kornerde Bahadır bomboş pozisyonda kafayı vurdu top direkten döndü, topun dönüşünde Diego'nun muhteşem şutunu Muslera güçlükle önledi.

GOL! 65. dakilkada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın asistinde Onyekuru ceza sahası içinde düzgün bir vuruş yaptı ve 6 haftalık gol orucunu sonlandırdı: 2-0.

GOL! 68. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Feghouli'nin sağ kanattan kale ağzına yaptığı ortada Bahadır'dan seken top Ndiaye'nin önünde kaldı. Senegalli futbolcu bomboş pozisyonda topu filelere yolladı.

GOL! 78. dakikada Galatasaray bir gol daha buluyor. Ndiaye'nin uzun pasında Feghouli savunma arkasında topla buluştu. Yıldız futbolcu boş pozisyonda Onyekuru'yu buldu. Nijeryalı futbolcu bomboş pozisyonda maçtaki ikinci golünü kaydetti: 4-0.

80. dakikada Serdar Özkan, ceza sahasında sol çaprazdan kaleyi yokladı ancak Muslera gole geçit vermedi.

82. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Fredy'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şut direkten döndü.

VAR! 87. dakikada Galatasaray'da Diagne golle buluştu ancak Senegalli futbolcunun golü ofsayt nedeniyle VAR'dan döndü.

GOL! 90+3. dakikada Galatasaray'da maçın skorunu belirleyen golü attı. Belhanda'nın şutunda kaleci Diego'dan seken topu Diagne filelerle buluşturdu: 5-0.

Karşılaşma sona erdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Linnes, Donk, Ömer, Mitroglou, Semih, Yunus, Muğdat

Antalyaspor: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır

Yedekler: Yedekler: Ferhat, Ozan, Osman, Zeki, Drole, Yekta, Serdar, Harun, Cissokho, Mevlüt