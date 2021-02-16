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Galatasaray Antalya'da kampa girecek

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için 3 gün önceden Antalya’ya gidecek.

16 Şubat 2021, Salı 15:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray Antalya'da kampa girecek

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için 3 gün önceden Antalya’ya gidecek.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayacak.

Antrenmanın ardından özel uçakla Antalya’ya gidecek Galatasaray, hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde sürdürecek.



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