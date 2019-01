Süper Lig’de topladığı 29 puanla ilk yarıyı lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde averajla 5. sırada tamamlayan Galatasaray, 18. hafta maçında başkent temsilcisi Ankaragücü'nü konuk ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim cezasını bu maçta tamamlayacak. İki takım arasında sezonun ilk haftasında Ankara’da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Saat 19.00'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Peki, Galatasaray - Ankaragücü maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Ankaragücü maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Galatasaray - Ankaragücü 11'ler...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Feghouli ve Sinan Gümüş

Ankaragücü : Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay

Terim, ligde cezasını tamamlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçıyla ligde son kez kulübede yer alamayacak. Süper Lig’in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, 8 resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.

MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası’nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.

Fatih Terim, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe müsabakasında takımının başında görev yapabilecek.

Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise derbideki olaylar nedeniyle verilen 8 maçlık cezasını 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla doldurdu. Hasan Şaş, Terim’in yokluğunda yarınki müsabakada yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile yedek kulübesinde bulunabilecek.

Belhanda ceza sınırında

Galatasaray’da Faslı futbolcu Younes Belhanda , sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kartı bulunan Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakasında kart görmesi durumunda 19. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızı takımda 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba, MKE Ankaragücü karşılaşmasında da süre alamayacak. Teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla kulüp bulmaları istenen Serdar Aziz ve Eren Derdiyok da MKE Ankaragücü mücadelesinde görev yapamayacak.

Sahasında 28 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 28 maçta mağlup olmadı Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı’nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 28 lig maçının 23’ünü kazanıp, 5’inde berabere kaldı.

Marcao ve Emre Taşdemir’in ilk heyecanı

Galatasaray’da yeni transferler Marcos de Nascimento Teixeira (Marcao) ve Emre Taşdemir ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, devre arası transfer döneminde Portekiz temsilcisi Chaves’ten 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao ile Bursaspor’un yolları ayırdığı 23 yaşındaki sol bek Emre’yi kadrosuna kattı.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 96. randevuda

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 96. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray’ın galibiyet sayısında 60-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray’ın ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Galatasaray’ın ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü’ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul’da 46 kez karşılaştı, Galatasaray 35, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul’daki 8 maç da berabere sonuçlandı. Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul’da oynanması gereken maç, Galatasaray’ın cezası nedeniyle Kayseri’de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara’da 8-0’lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara’da yapılan maçta 3-0’lık skorla aldı.