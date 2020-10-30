Galatasaray, Süper Lig’in 7'nci haftasında Ankaragücü oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas çalışmaları üzerinde duran sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Ankaragücü karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.