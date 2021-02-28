Galatasaray, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde tahditli alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Marcelo Saracchi, kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı bir çalışma yaptı. Emre Taşdemir ise, tedavisinin ardından salonda ve sahada kondisyonerler ve fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.