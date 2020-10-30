Galatasaray ile Ankaragücü Süper Lig'in 7. haftasında 3 puan mücadelesi verecek. Geçen hafta deplasmanda kazanan Galatasaray çıkışını Ankaragücü karşısında sürdürmek istiyor. Ankaragücü'nde ise 7 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı. Ayrıca Alper Potuk cezası nedeniyle oynamayacak. Lige 2'de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Galatasaray, topladığı 10 puanla haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 6, ikinci Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi. Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

Galatasaray - Ankaragücü maçı ilk 11'leri;

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Yedekler: Fatih, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda, Jesse, Feghouli

Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Kaşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Falcao cezalı

Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, cezası nedeniyle MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek. Ligin 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan maçta çift sarı karttan dolayı oyundan atılan Falcao, cezası nedeniyle bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Belhanda'nın durumu belirsiz

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın yarınki karşılaşmada oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılan maçta sakatlanan ve hafta boyunca tedavisi devam eden Faslı orta saha oyuncusu, takımla antrenmanlara katılamadı.

Etebo dönüyor

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro Etebo, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda MKE Ankaragücü'ne karşı sahaya çıkabilecek.

Ligin 5. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Nijeryalı futbolcu, 6. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezasını tamamladı.

Luyindama ve Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Christian Luyindama ve oynaması durumunda Younes Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Luyindama ve Belhanda yarın sarı kart görmeleri durumunda 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Galatasaray kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi maçın tamamında en az 1 gol yedi. Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da gol yedi.

UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi.

MKE Ankaragücü cephesi

Süper Lig'de bu sezon sadece 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, henüz galibiyetle tanışamadı. Demir Grup Sivasspor deplasmanında berabere kalan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor'a yenilen MKE Ankaragücü, 1 puan ve maç eksiğiyle son sırada yer alıyor.

Geçen hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Atakaş Hatayspor maçı ertlenen sarı-lacivertliler, son maçını 17 Ekim'de Çaykur Rizespor karşısında oynadı.

Hafta içi birçok futbolcusu ve personelinin Kovid-19 testi pozitif çıkan sarı-lacivertliler, eksik kadroyla İstanbul'a gelecek. MKE Ankaragücü'nde kırmızı kart cezalısı Alper Potuk da Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü geçen sezon rakibiyle oynadığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekmişti. Sarı-lacivertliler İstanbul'da 2-2 berabere kaldığı rakibini, Ankara'da 1-0 mağlup etmişti.