Galatasaray, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde sınırlı alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Martin Linnes, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Younes Belhanda’nın tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra karşılaşma öncesi kampa girecek.