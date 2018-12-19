Son dakika | Galatasaray Andy Carroll transferini bitiriyor

Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, West Ham United'ın 29 yaşındaki golcü futbolcusu Andy Carroll ve kulübü ile büyük oranda anlaştı.

Sarı-Kırmızılı takım bir süredir 1.93 boyundaki golcü oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmeleri sürdürüyordu. Küçük pürüzler dışında transferin bitme noktasına geldiği öğrenildi.

Sakatlığı tamamen geçti!

Bu sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Carroll Aralık ayında 3 maça sonradan dahil oldu ancak gol atma başarısı gösteremedi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor!

Daha önce kariyerinde Newcastle United ve Liverpool formaları da giyen Andy Carroll 2013 yılından bu yana West Ham United forması giyiyor.

Andy Carroll'ın West Ham United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr