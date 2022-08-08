Transferin hareketli takımı Galatasaray 'da operasyon devam ediyor... Marcao'yu bonuslarla 15 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gönderen Cim Bom, Brezilyalı stoperin boşluğunu doldurmak için çalışmalara başlamıştı.

İştahı kabardı

RMC Sports, Sarı-Kırmızılılar'ın, Marsilya'dan ayrılan Alvaro Gonzalez'le ilgilendiğini öne sürdü. 32 yaşındaki oyuncunun bonservisinin elinde olması Aslan'ın iştahını kabartırken, İspanyol ekibi Valencia'nın da bu transfer için devrede olduğu belirtildi.

Nelsson da giderse...

Bilindiği üzere Sevilla, Marcao'nun ardından Victor Nelsson için de Galatasaray'la transfer görüşmeleri yapıyor. Nelsson'un da ayrılması durumunda Cim Bom'un kadrosunu en az 2 stoperle güçlendirmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Sarı-Kırmızılılar bu sezonki ilk transferini geçen sezon Konyaspor formasıyla parlayan başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı'yla açıklamıştı.







