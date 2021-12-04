Galatasaray - Altay maçının öne çıkan rakamları

Galatasaray 'da Boey ve Arda Turan sakatlıklarından dolayı, Altay ekibinde Björkander sakatlığından Thiam kart cezasından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Son lig maçında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da, Babel ve Emre Kılınç gibi isimlerin oynaması Fatih hocanın eleştirilmesine yol açtı. İdeal 11'ini belirlemekte zorlanan ve sürekli farklı 11 ile çıkan Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kalması için mutlak kazanması gerekiyor.

Geride kalan 14 haftada en defansif kadro ile Başakşehir maçına çıkan Mustafa Denizli ve ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı. İlerideki vasat görüntüsü ve kaleci Lis'in muhteşem performansı alınan 1 puanda en büyük etkendi. Takımın bu performansı tekrarlayıp tekrarlamaması merak konusu.

Altay geriden gelemiyor

Süper Lig 'de en düşük kadro değerine sahip olan Altay bu sezon 5 kez geriye düştüğü deplasman maçlarının hiç birinde 3 puan almayı başaramadı.

Oran Analizi

Galatasaray maçlarında ilk yarıda rakiplerine 5 oran verildiği toplam 21 maçın %90 kısmının ilk yarısını kaybetmedi

Galatasaray'ın 1.5 üst oranı 1.11 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 1.5 üst, TEK oranı 1.74 olduğunda toplam 4 maçın hepsi TEK bitti

Altay için galibiyetine 5.5 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kazanamadı.



