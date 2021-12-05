Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray , lider Trabzonspor 'un 16 puan gerisinde kaldı. Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip eden Fatih Terim'in yardımcılarından Necati Ateş, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuna kötü başladıklarını ancak sonrasında hakimiyeti eline aldıklarını vurgulayan Ateş, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı da sert bir dille eleştirdi.





Cüneyt Çakır'ın maçın önüne geçtiğini ifade eden Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta Emre'nin pozisyonda hakeme sorduk, önce topa vurdu dedi. Tamam dedik. Cüneyt Çakır, kendisi Dünya Kupası'nda geçmişte aynı pozisyonda penaltı vermedi, burada penaltı verdi. Vücudundan sekiyor, kolay geliyor. Öyle yorumluyor ama kurallar bize gelince farklı, başka yere gidince farklı. Biz iyi oynarız, kötü oynarız, onlar başka şeyler. Bunlar hakemleri ilgilendirmez. Biz gerekeni yaparız kendi içimizde. Ama oyun bizim elimize geçmiş, coşkuyu almışız, golü atmışız. 20'nin üzerinde şut atmışız. Ama böyle bir kararla oyun dönüyor. Önüne geçiyorlar.''

'Çok garip bir oyunun içindeyiz'

''Çok şey söylemek istiyorum. Hocaya verilen cezalar inanılır gibi değil. Açıklandığı zaman dilimi inanılır gibi değil. Perşembe çok önemli bir maça çıkıyoruz. Tamam perşembe açıklıyorsunuz ama cuma açıklayın. Ne olur? Galibiyetin keyfini çıkartalım. Ne olur yani? Çok garip bir oyunun içindeyiz, görüyoruz bir şey yapamıyoruz. Çok enteresan. Oynadığımız oyun bizi ilgilendirir, iyisiyle, kötüsüyle. Maçın hakemi oyunun önüne geçmemeli. Bana göre Cüneyt hoca önüne geçti. Nelsson'un pozisyonu var, İbrahim'in eline çarptı top. Onda da eli açık. Böyle çok pozisyon var."









'Bu kuralın değiştiğini söyledi'

Maçın ardından soyunma odasına giderken hakem Çakır'la konuştuklarını söyleyen Ateş, "Bu kuralın değiştiğini söyledi bize. Bir örnek vereyim. Hatayspor maçıydı Fenerbahçe 'nin. Kim'in kolları yerde değilken destek eli dediler. Kural bize gelince başka oluyor" diye konuştu.

'Devre arasında transferlerimiz olacak'

Güçlü oynadıklarını ve bu güçlü oyuna devam edeceklerini belirten genç teknik adam, "Biz iyi oynuyoruz, bunu biliyoruz. Bazen iyi oyunumuzu skorla özdeşleştiremiyoruz. Bu maçın tamamına yakını çok güçlü oynadık. Kazanmamız da gerekiyor, bunu da biliyoruz. Ama bu oyun bizi ilgilendirir, hakem maçın önüne geçmemeli. Toplamda 20'nin üzerinde maç var. Bir seri yakaladığımız zaman, geçmişte yaptığımız gibi, biz gelebiliriz arkadan. Bundan bir şüphemiz yok. Bu güçlü oyun bize gösteriyor. Devre arasında transferlerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

'Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman bırakmayacağız'

15 maçta 23 puan kazanmalarıyla ilgili gelen soruya Ateş, "Biz de böyle bir puan beklemiyorduk. Ancak hem lig hem Avrupa'da böyle genç bir takımla mücadele etmek zor olabiliyor. Ama bizim güçlü oyunumuz bizi mutlu ediyor. Çok ciddi gol pozisyonlarına giriyoruz. Her platformda savaşacağız. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman bırakmayacağız. Mücadelemiz devam edecek" yanıtını verdi.

'Cicaldau'nun eksikliğini çok hissettik'

Necati Ateş son olarak şunları söyledi ve sözlerini noktaladı: "İlk 11'i belirlerken hem idmana göre, hem de maça göre kararımızı veriyoruz. Bazen dinlendiriyoruz, bazen oynatıyoruz. Bugün Cicaldau'nun eksikliğini çok hissettik o bölgede, Covid olduğu için oynayamadı."







