Son 3 lig maçından galibiyet çıkartamayıp lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kalan Galatasaray 'da, Sacha Boey ve Arda Turan hala iyileşmedi. Üstüne bir de Alexandru Cicaldau koronavirüse yakalandı. Rumen futbolcunun orta alandaki görevini Sofiane Feghouli üstlenecek, ayrıca TD Fatih Terim'in hücum merkezinde geçen maçlara kıyasla Mbaye Diagne yerine Mostafa Mohamed'i tercih etmesi bekleniyor. Malatya deplasmanında ilk 11'de başlayan Ryan Babel, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz'a yeniden yedek kulübesi yolu gözüktü. Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu kanatlardan hücumdaki Mohamed'e destek verecek. Savunma dörtlüsünde ise bir değişiklik olmayacak. Sağda DeAndre Yedlin, solda Patrick van Aanholt forma giyecek. Stoper ikilisi "Nelsson & Marcao" olacak.

GALATASARAY - ALTAY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Mustafa Denizli yönetiminde sezona flaş bir giriş yapan Altay, ilk 7 maçta 5 galibiyet almıştı. Son 7 maçta 5 mağlubiyet alarak sadece 2 puan toplayabildiler ve 14 hafta sonunda 17 puanla 13. sırada yer aldılar. İzmir'in siyah-beyazlı ekibinde sakatlıkları devam eden İsveçli stoper Eric Bjönkander ve kanat oyuncusu Eren Erdoğan ile kart cezalısı Khaly Thiam deplasman kafilesinde yer almadı. Sakatlığı sona eren İranlı sol bek Mohammad Naderi antrenman eksikliği olduğu için Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Naderi'nin yokluğunda 2 kez sol bekte görev yapan 2003'lü Kazımcan Karataş'ı, bir kez daha aynı bölgede izleyeceğiz. Kalede Mateusz Lis, sağ bekte Cebrail Karayel oynayacak. Orta alanın ağır yükü "Andre Poko & Zeki Yıldırım" ikilisinde olacak. Hücumun en ilerisinde Karamoko Bamba, arkasında Cesar Pinares ter dökecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligdeki son 5 maçının 4'ünde ilk yarılar dengede geçti. (2 kere 0-0, 2 kere 1-1)

- Altay'ın bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 5 maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitmişti. Son 2 maçta ise Altay gol atamadı ve karşılaşmalar "2.5 ALT" olarak sonuçlandı.

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