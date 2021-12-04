Süper Lig 'de lider Trabzonspor 'la aradaki 14 puanlık farkı eritmek isteyen Galatasaray , bugün sahasında Altay'ı konuk edecek. Zorlu mücadele, iki takımın da ligdeki konumunu etkileyecek öneme sahip. Ancak bunun yanı sıra Türk futbolunun en önemli iki teknik adamı da karşı karşıya gelecek. İki hocanın daha önceki 6 kapışmasında, 72 yaşındaki Mustafa Denizli'nin 68 yaşındaki Fatih Terim'e karşı 3-1 üstünlüğü bulunuyor. 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Denizli yönetimindeki Galatasaray, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında Fatih Terim idaresindeki MKE Ankaragücü ile 4 kez karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Kupada Terim önde

İki teknik adam arasındaki rekabette son 2 karşılaşmada ise Galatasaray'ın başında Terim yer aldı. Fatih Terim yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, 1996-1997 sezonunda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Kocaelispor ile berabere kalıp, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa'yı yendi. Terim ve Denizli 2 kez de Türkiye Kupası'nda karşılaştı. 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Galatasaray ile Fatih Terim'in yönettiği MKE Ankaragücü 4. turda eşleşti. İki maç sonunda 2-1 ve 3-1'lik üstünlük kuran Terim'in öğrencileri, turu geçen taraf oldu.







