"Seni buraya getiren yeteneklerindir. Burada tutacak olan karakterin..." İşte Galatasaray alt yapısının ana kültürü bu sözde saklı aslında. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan alt yapıya heryıl yüzlerce futbolcu adayı girer. Bu isimlerden bazıları Türk futboluna damga vuran isimler oldu. Bazıları ise kaybolup gitti. Florya'nın yeterliliği sürekli tartışıldı. Kısıtlı imkanlara rağmen 10'larca yeteneği Türk futboluna kazandırdı. Ancak kendisi için büyük umutlar beslenen bir çok isim de kaybolup gitti.

İşte Galatasaray alt yapısının kaybolan 10 yıldız adayı...

Mehmet Düz - 1988 Doğumlu

2000 Yılında Galatasaray alt yapısına girdi. Alt yapıda attığı gollerle ismini duyurmuştu. Kısa boyuna rağmen bitiriciği muhteşemdi. 2008 yılında Galatasaray'dan ayrıldı. 2019 yılına kadar neredeyse tüm liglerde forma giydi ancak tutunamadı. Geçen sezon futbolu bırakma kararı aldı.

Galatasaray alt yapı hocalarının en büyük umut beslediği oyunculardan biriydi. 2010 yılında Galatasaray'dan ayrıldı. Yalovaspor, Çubukspor, Manisa derken 2018 yılında Kelkitspor'da futbolu bıraktı.

Cafercan Aksu - 1987 Doğumlu

Arda Turan'ın "çalım atmayı ondan öğrendim" dediği isim... 92 kez alt yaş gruplarında milli formayı giydi. 2010 yılında Galatasaray ile yolları ayrıldı. Sonrası diğerleri gibi tabi. Alt liglerin gözde futbolcusu olmaya devam ediyor. Son olarak Somaspor forması giyiyordu.

Gerçek bir gol makinasıydı. Alt yaş grupların istatistikleri TFF'de görünmüyor ama Emre Çolaklı yaş grubunda 50 gol attığı sezonlar vardı. 4-5 golle tamamladığı maç çoktu. Herkes onu Servet Çetin ile yaşadığı tartışma sonrası tanıdı. 65 kez milli oldu. 2011 yılında Galatasaray'dan ayrıldı. Sakatlıklar hiç peşini bırakmadı. 3 kez çapraz bağ ameliyatı olmak zorunda kaldı. Şimdilerde 3. Lig ekibi Modafen forması giyiyor.

Berk Yildiz - 1996 doğumlu

Serhat Galimane hocanın isteği, Recep Yazıcı ve Halim Fıçıcı hocanın zor uğraşları Galatasaray alt yapısına transfer edilmişti. Fatih Terim ona 16 yaşında A Takım forması vermişti. 20 kez milli oldu, 45 golü var kariyerinde. Bonservisi Yeni Malatyaspor'da ancak Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyiyor.

Özgürcan Özcan - 1988 doğumlu

Galatasaray alt yapısının bir başka gol makinasıydı. A Takım'a kadar da yükseldi ancak süreklilik sağlayamadı. TFF 1. Lig'in aranılan golcülerinden biri haline geldi. Şimdilerde Giresunspor forması giyiyor. 70 kez milli olan Özgürcan'ın kariyerinde 174 golü bulunuyor.

Erkan Ferin - 1988 doğumlu

Volkan Babacan, Caner Erkin, Nuri Şahin, Aydın Yılmazlı efsane U17 takımının kaptanıydı. Florya'ya Nuri Şahin'i transfer görüşmesine getirecek kadar ağırlığı vardı. Ancak o da beklentilerin üstüne çıkamadı. 2000 yılında girdiği Galatasaray'dan 2010 yılında ayrıldı. Şimdilerde yetiştiği Florya'da alt yapı hocalığı yapıyor.

Halim Fıçıcı hocanın Beylikdüzü kaldırımlarında top oynarken keşfettiği Trabzonlu çocuk alt yapıda attığı gollerle nam salmıştı. A Takım'a kadar yükseldi. Konyaspor maçında attığı gol hala akıllarda. Onun da düşüşü çabuk oldu. Yaşadığı şanssız sakatlıklar peşini bırakmadı. 2018 yılında Uzunköprüspor'da futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Serdar Keşçi - 1987 doğumlu

İsmini çok duyan olmamıştır ya da unutulmuştur ama Galatasaray alt yapısının en özel oyuncularından bir tanesiydi. 70 kez alt yaş gruplarında Galatasaray forması giydi. Genç yaşında yaşadığı sakatlık nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı. 2001 yılında geldiği alt yapıdan 2011 yılında ayrılmak zorunda kaldı. 3 yıl daha futbol oynadı ancak sakatlıklar peşini bırakmadı. Serdar şimdilerde ise eski alt yapı hocası Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alıyor.

Tugay Yelce - 1997 doğumlu

Efsane alt yapı hocası Ahmet Keskinkılıç'ın keşiflerinden biriydi. 2007 yılında Lüleburgaz'dan Galatasaray alt yapısına kazandırılmıştı. 2011 yılında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından o yılın en iyi gelişim gösteren oyuncusu seçilen genç Tugay, yine 2011 yılında Barcelona kamp gezisine davet edilen tek sarı-kırmızılı futbolcu olmuştu. Daha a takıma yükselemeden alt yapı yöneticilerinin kurbanı oldu ve takımdan gönderildi. Şu sıralarda üniversite okuyan Tugay aynı zamanda amatör liglerde futbolculuğa devam ediyor.

Hazırlayan - Yakup Çınar