Galatasaray Alioski ile sözleşme imzalamak istiyor

Galatasaray'da Alioski harekatı resmen başlıyor... Mevcut kadrodaki sol beklerden Saracchi'nin kiralık sözleşmesi sona erdi ve oyuncu Leipzig'e geri döndü. Ayrıca Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve hatta Linnes'in sözleşmeleri bitiyor. Bu oyuncularla yeni kontrat yapılması şimdilik gündemde yok. Dolayısıyla elde başka sol bek kalmayınca, Şampiyonlar Ligi biletini çabuk harcamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye acil takviye için kolları sıvadı. Fatih Terim'in listesinde ilk sırada yer alan ve daha önce de kendisiyle bir görüşme yapılan Ezgjan Alioski'nin işinin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.

30 Haziran'da bitiyor, ama...

Bonservisi, Premier Lig kulüplerinden Leeds United'da bulunan 29 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 30 Haziran'da bitiyor. Galatasaray'ın hedefi, bu tarihten daha önce transferi resmiyete kavuşturmak ve oyuncuyu İstanbul'a getirebilmek. Her ne kadar kongre süreci yönetimin işini zorlaştırsa da Alioski'ye daha erken imza attırabilmek adına menacerlerle bazı görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Leeds United'ın oyuncuyu sözleşme süresinden önce serbest bırakma ihtimali bulunuyor.