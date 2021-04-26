Galatasaray Alioski ile sözleşme imzaladı iddiası!

Aslan'da geçen sezonun devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Alman ekibiyle yapılan bonservis pazarlıklarında bir sonuca ulaşamayan ve istenen 5 milyon Euro'ya çıkmayan Cim Bom transfer arayışına girmişti. İngiliz ekibi Leeds United'la kontrat yenilemeyen Ezgjan Alioski aylar önce gündeme gelirken, Footbal İnsider adlı internet sitesi de flaş bir iddia ortaya attı.

Trabzonspor da istiyordu

Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın, 29 yaşındaki sol bekle Mart ayında sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Makedon sol bekin önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyeceği belirtildi. Bilindiği üzere tecrübeli oyuncunun ismi ülkemizden Trabzonspor'la da anılıyordu.



