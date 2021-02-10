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Galatasaray-Aliağa Petkimspor maç sonucu: 65-89

ING Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray’ı deplasmanda 89-65 mağlup etti.

10 Şubat 2021, Çarşamba 19:37 Son Güncelleme:
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Galatasaray-Aliağa Petkimspor maç sonucu: 65-89

ING Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray’ı deplasmanda 89-65 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Sinem Tetik

Galatasaray: Hamilton 7, Travis 16, Motum 7, Jefferson 8, Göksenin Köksal 2, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan, Ragıp Berke Atar 8, Williams 14, Caner Erdeniz

Aliağa Petkimspor: Kendrick 17, Ege Arar 9, Vasiliauskas 3, Wimbush 9, Hummer 4, Boran Güler, İlkan Karaman, Okben Ulubay 17, Zack 12, Canberk Kuş, Dorukhan Engindeniz 18

1. Periyot: 17-27

Devre: 36-49

3. Periyot: 52-67

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