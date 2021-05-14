Galatasaray, Alexia Carutasu transferini açıkladı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, VakıfBank’ın pasör çaprazı Alexia Carutasu’yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Rumen oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Geçen sezon Sultanlar Ligi ekiplerinden Yeşilyurt’ta kiralık olarak forma giyen Carutasu, Yeşilyurt’un CEV Challenge Kupası’nı kazanmasında önemli bir rol oynamış ve final maçının en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımız, Vakıfbank’ın Romanyalı pasör çaprazı Alexia Ioana Carutasu’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz yıl Sultanlar Ligi ekiplerinden Yeşilyurt’ta kiralık olarak forma giyen Alexia Ioana Carutasu, Yeşilyurt’un CEV Challenge Kupası’nı kazanmasında önemli bir rol oynayarak MVP ödülünün de sahibi olmuştu.

Profesyonel voleybol kariyerine Romanya ekibi CSM Bucharest’te başlayan 2003 doğumlu genç oyuncu, Romanya milli takımı ile mücadele ettiği U17 Balkan Şampiyonası’nda da en iyi pasör çaprazı seçilmişti.

Alexia’ya hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir yıl dileriz.