Süper Lig 'i 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan Galatasaray , yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı kulüp, takımdan ayrılan isimlerin yerlerini doldurmak için yoğun mesai harcıyor. Aslan'da değişim yaşanacak bölgelerden biri de sol bek mevkisi olacak. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sona erdi.

Saracchi'nin yerine Moreno

Galatasaray, Uruguaylı sol beki yeniden kiralamayacak ve oyuncu ile yollarını ayırdı. Saracchi'nin yerine ise İspanyol sol bek gelecek. Cimbom, İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen Alex Moreno ile anlaştı. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, 27 yaşındaki futbolcuya yıllık 1 milyon 200 bin euro maaş verilecek.

Real Betis'le temaslar sürüyor

Moreno Galatasaray'ın teklifini kabul ederken, gözler Real Betis'le yapılacak son görüşmede. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibiyle temaslarını sürdürüyor. Anlaşma sağlanırsa Moreno gelecek sezon Cimbom'un yeni sol beki olacak.

Deneyimli sol bek, geçen sezon Real Betis formasıyla 23 maça çıkarken 2 asist yaptı. Moreno'nun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.







