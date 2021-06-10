Galatasaray, Alex Moreno transferini bitiriyor
Saracchi'nin ayrılığı sonrasında sol bek arayışına geçen Galatasaray, Alex Moreno transferinde sona geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın, hem 27 yaşındaki oyuncuyla hem de kulübü Real Betis'le büyük oranda anlaştığı, pazar gününe kadar transferi sonuçlandıracağı öğrenildi.
Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrasında sol bek arayışına geçen Galatasaray aradığı ismi İspanya'da bulmuştu. Real Betis'in İspanyol oyuncusu Alex Moreno'yu gündemine alan Sarı-Kırmızılı profesyoneller kısa sürede Yeşil Beyazlılar'la görüşmeleri başlattı. Pazarlıklarda ciddi bir mesafe kat edilirken, transferin de bitme noktasına geldiği öğrenildi.
İlk kez İspanya'dan çıkacak
2019'da Rayo Vallecano'dan 7 milyon Euro bonservis karşılığında Betis'e transfer olan Moreno için artık son pürüzlerin kaldığı ve pazar gününe kadar görüşmelerin olumlu sonuçlanma ihtimalinin çok yüksek olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcunun da Cim Bom'un teklifine sıcak baktığı, kariyerinde ilk kez İspanya dışına çıkacağı için yeni maceraya sabırsız olduğu kaydedildi.
Metin Karabaş