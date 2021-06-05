Galatasaray, Alex Moreno transferini bitiriyor

Galatasaray yeni sezon için aradığı sol beki İspanya'da buldu. Bu transferde görüşmeler Fatih Terim'in raporu doğrultusunda başladı.

Haber Global'in özel haberine göre; Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu pozisyon için transfer çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar Real Betis forması giyen İspanyol futbolcu Alex Moreno'nun kiralanması konusunda son aşamaya geldi.

27 yaşındaki Alex Moreno, bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno, 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

ALEX MORENO'NUN PERFORMANSI

Rayo Vallecano: 127 maç, 9 gol, 9 asist

Real Betis: 58 maç, 1 gol, 6 asist

Elche: 41 maç, 2 gol, 4 asist

Mallorca: 32 maç, 2 gol, 1 asist

Llagostrera: 31 maç, 2 gol