Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyasporile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisinde girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.

Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Alanyaspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Alanyaspor - Galatasaray 11'ler

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Coulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun, Efecan, Villafanez, Campos, Fernandes, Cisse

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Mitroglou

Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Yeni transferlerin durumu

Galatasaray’ın transferin son günü açıkladığı 3 futbolcudan ikisi müsabakada görev alabilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne, Fransa’nın Marsilya takımından Konstantinos Mitroglou ve Belçika temsilcisi Standard Liege’den Christian Luyindama’yı renklerine bağladı.

Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor’a karşı sahaya çıkabilecek.

Diagne ise Kasımpaşa’dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Galatasaray’da iki eksik

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına iki eksikle çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe’ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

Üç futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sinan Gümüş ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.