Galatasaray için ligde telafi günü... Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek moral bulan ve 4. Tur'da Ofspor'la eşleşen Sarı-Kırmızılılar, ligde de işleri yoluna koymaya kararlı. Son iki maçını da deplasmanda oynayan ve Adana Demirspor'la berabere kalırken, Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Cim Bom, tam 37 günlük ara sonrası taraftarıyla buluşuyor. Biletleri çok kısa sürede tüketen Galatasaray taraftarı, yaklaşık 45 bin kişiyle tribünde takımını ateşlemeye çalışacak. Sarı-Kırmızılı takımda bu gücü arkasına alarak, en azından iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Evinde son olarak 16 Eylül'de Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Cim Bom, hafta içinde de Kastamonu'ya gol yağdırmıştı. Aslan bugün kazanırsa içerideki son 3 resmi maçını da kazanmış olacak.

Bu fırsat kaçmaz

Diğer taraftan Fenerbahçe ile Başakşehir'in dün akşamki kapışmasıyla birlikte, zirveye doğru yeniden adım atmak için Alanyaspor galibiyeti Galatasaray açısından bulunmaz bir fırsat anlamı taşıyor. Ayrıca bugün itibarıyla Galatasaray'ın İstanbul serüveni de başlıyor. Cim Bom Alanya'nın ardından Karagümrük (d), Beşiktaş , Başakşehir(d) ve İstanbulspor maçlarıyla, devre arasına İstanbul dışına çıkmadan girmiş olacak.

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Alanyaspor'u bu akşam 20.00'de Nef Stadyumu'nda konuk edecek. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği kritik karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Barış (Yunus), Mertens, Rashica (Kerem), Icardi

Alanyaspor: Runasson, Fatih, Furkan, Rassoul, Yusuf, Fer, Efkan, Lusamba, Efecan, Ahmed Hassan, Candeias

Galatasaray: 7 Alanyaspor: 3

Galatasaray ile Alanyaspor, lig tarihinde13. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyet sayılarında 7'ye 3 üstünlüğü var. 2 mücadeleise berabere sonuçlandı.

Alanya varsa sıkıntı var!

Aslan'ın başı kendi evinde Alanya ile dertte! Sarı-Kırmızılı ekip, son iki sezonda Alanyaspor'u evindekonuk ettiği iki karşılaşmayı da kaybetti. Ondan önceki 4 iç saha maçında ise Galatasaray galip gelmişti.

Palabıyık'la 16 maç kayıp

Hafta içinde hakemlerden dert yanan Galatasaray'ın Alanya ile oynayacağı maça Ali Palabıyık'ın verilmesi, SarıKırmızılı camiada tepki çekmişti. Cim Bom, Palabıyık'ın düdük çaldığı 28 lig maçında 12 kez kazanırken, 16 kez puan kaybetti; 12 beraberlik 4 de yenilgi elde etti.

Kerem&Boey kart görürse...

Galatasaray'ın iki genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey, Alanyaspor karşısına kart sınırında çıkacak. Bu oyuncular bugün kart görürse, haftaya Karagümrük deplasmanında cezalı duruma düşecekler. Alanya'da iseFurkan, Efecan ve Candeias sınırda, haftaya Gaziantep'i konuk edecekler.

Okan Buruk 8'de 2 yaptı

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Alanyaspor karşısına 8 kez çıkan Okan Buruk, 2 galibiyet 3 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Farioli ise Karagümrük ve Alanya'nın başında 3 kez Galatasaray'a karşı kulübedeydi ve bu 3 maç da beraberesonuçlandı. İki teknik adam ilk kez karşı karşıya geliyor.

Deplasmanda yüzü gülmüyor

Konuk ekip Alanyaspor deplasman maçlarında sorun yaşıyor. Dış sahadaki son 4 mücadelede galip gelemeyen Güney temsilcisi, üst üste 3 maçını kaybetti ve bu süreçte gol bileatamadı. Alanya'nın bu sezon deplasmandaki tek galibiyeti ilk hafta 4-2'lik skorla Karagümrük karşısındaydı.