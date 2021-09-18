Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi’ndeki Lazio maçını izlemek için İstanbul’a gelen eski oyuncu Johan Elmander takımı ziyaret etti.
Galatasaray , Alanyaspor ile yarın saat 16.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.