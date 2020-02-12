Galatasaray’ın deplasmanda 2-0 mağlup olduğu ilk karşılaşmada yedek isimlere şans veren Fatih Terim’in rövanş mücadelesinde de bazı isimleri dinlendirmesi bekleniyor. Falcao’nun sakatlığı geçmesine rağmen antrenman eksikliği nedeniyle bu karşılaşmada riske edilmeyebilir. Sakatlığı düzelen ve takımla birlikte çalışan Saracchi ise maç kadrosunda olacak. Hafta sonunda Kasımpaşa’yı 3-0’la geçen Sarı Kırmızılılar ligde üst üste 5. maçını kazanarak zirve yarışına ortak oldu. Her ne kadar 2-0’ın dezavantajı olsa da tur için gereken skoru alarak iki kulvarda birden yola devam etme niyetindeler.

Evinde aldığı galibiyetin avantajıyla İstanbul’a gelen Alanyaspor tıpkı Galatasaray gibi ligde de zirve yarışı veriyor. Son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan konuk ekip ligde 7 maçtır kaybetmiyor. İlk yarının sonundan itibaren çıkışını sürdüren Akdeniz ekibi her ihtimale karşı kupada yoluna devam ederek Avrupa hedefini garanti altına almak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut bu nedenle rövanş mücadelesinde as isimlere şans verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Alanyaspor’un son 10 resmi maçının 9’unda karşılıklı gol oldu.

- Ligde 5 maçtır kazanan Galatasaray bu karşılaşmaların tümünde 2 gol ve üzeri skor üretti.

- Alanyaspor’un son 10 maçında ilk yarı gol oldu.

- Galatasaray’ın son 10 maçının 9’unda ilk yarı gol oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Türkiye Kupası’ndaki heyecan dolu rövanş mücadelesine Misli.com’dan bahis yapan üyelerin %40’ı Galatasaray’ın karşılaşmayı kazanacağı görüşünde. %17 ile en çok oynanan ikinci tercihte ise Misli.com üyeleri maçta en azından 3 gol atılacağını ön görüyorlar.

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN YORUMU İSE

Galatasaray’ın işi bu karşılaşmada hiç de kolay değil! Ligde 2.yarıya 4’te 4 ile başlayan ve şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Galatasaray’da elbette moraller yerinde. Ancak kupada 2-0’ın rövanşında Galatasaray’ı zor bir 90 dakika bekliyor.

Aytemiz Alanyaspor ne oynadığını bilen, hem defansta hem ofansta bu ligin en iyi futbolunu ortaya koyan ve oyun disiplininden hiç kopmayan bir takım.

Bu nedenle Galatasaray as kadro ile de çıksa ilk maçta olduğu geniş rotasyonla da 90 dakikaya başlasa yarı final adına işi oldukça zor.

Galatasaray elbette 2-0’lık skor nedeniyle gol ve goller bulmak adına risk alacaktır. Alanyaspor’un da kontratağa iyi çıkan bir ekip olduğunu düşünürsek KG Var seçeneği oldukça mantıklı…



