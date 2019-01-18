Galatasaray Alan transferi için geri sayıma geçti!

Galatasaray Alan transferi için geri sayıma geçti, gözler 19 Ocak’ta yapılacak görüşmeye çevrildi. Oyuncuyla anlaşma sağlayan Sarı-Kırmızılılar, şimdi kontrat sorununu çözmeye çalışıyor.

18 Ocak 2019, Cuma 05:54
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Galatasaray Alan transferi için geri sayıma geçti!

Alan Carvalho transferinde, büyük gün 19 Ocak... Hakkında daha önce yapılan araştırmada, kontratının 19 Ocak’ta biteceği tespit edilen Brezilyalı forvet için geri sayım sürüyor. Çin kulübü, Sambacı’nın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak, mukaveleyi 1 yıl daha uzattığını belirtiyor.

Galatasaray bu nedenle, Guangzhou’yu da ikna etmeye çalışıyor. Alan cephesinde ise bir sorun yok. Takımıyla Dubai kampına giden 29 yaşındaki futbolcu, beklenen telefon gelir gelmez bavullarıyla birlikte İstanbul’a doğru yola çıkacak.

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