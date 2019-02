Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor. Süper Lig’de 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 puanla son sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar’da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı olan Martin Linnes’in durumu bugün yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Peki, Galatasaray - Akhisarspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Akhisarspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Galatasaray'ın 11'i:

Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Belhanda, Emre,Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Manu

Galatasaray - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray’da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Mariano Filho ve Martin Linnes, müsabakada sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

Ligde 8 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa’yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

Sahasında mağlubiyeti unuttu

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı’nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25’ini kazanıp 5’inde berabere kaldı.

Galatasaray ile Akhisarspor 14. maça çıkıyor

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig’de 14. kez karşı karşıya gelecek. Ege temsilcisinin Süper Lig’e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 13 maçtan 11’ini Galatasaray, 2’sini Akhisarspor kazandı. Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 15 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında yapılan maçta Akhisarspor evinde 3-0 galip geldi. İstanbul’da yapılan 6 lig maçını da kazanan Galatasaray, 24 gol atıp 6 gol yedi. Öte yandan, iki takım bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında karşılaştı. Konya’daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.