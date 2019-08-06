Sezonu çifte kupayla kapatarak gövde gösterisi yapan Galatasaray, yeni sezona da bir başka kupayla başlamak için Akhisarspor karşısına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Süper Kupa maçında Akhisarspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılı ekibin mutlu sona ulaşması halinde Fatih Terim, 20. kupasını kaldırmanın gururunu yaşayacak. Galatasaray, Akhisarspor’u mağlup etmesi durumunda 2019 yılını da 3 kupayla kapatmış olacak. Aslan, Fatih hoca yönetiminde bu yıl Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı. Ancak Terim, geçen sezonun 33. haftasındaki Başakşehir maçında aldığı ceza nedeniyle bugün tribünde oturacak. Tecrübeli hoca, ligin ilk haftasındaki Denizli maçında da kulübedeki yerini alamayıp cezasını tamamlayacak.

Galatasaray - Ahisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen şifresiz olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de olacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Babel

Akhisarspor: Gökhan - Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan

Düdük Halil Umut Meler'de

Halil Umut Meler'in yöneteceği Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesinde VAR olarak Abdülkadir Bitigen, AVAR olarak ise Ali Şansalan ve Bahattin Duran görev yapacak.

Fatih Terim cezalı

PFDK, geçtiğimiz sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçında rakip takım antrenörüne saldırı nedeniyle Fatih Terim'e üç maç ceza vermişti. Geçen sezonun son haftasında oynanan Sivasspor maçında yer almayan Terim, Akhisar ve ligin ilk haftasında oynanacak Denizli maçı ile cezasını tamamlayacak, ikinci haftadaki Konya maçı ile kulübedeki yerini alacak.

Maçın saati değişti

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin saatinin değiştiği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 21.30'a alındığı belirtildi.

Galatasaray ile Akhisarspor ikinci kez

Galatasaray ile Akhisarspor TFF Süper Kupası'nda ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım geçtiğimiz sezon da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmiş ve Akhisarspor normal ve uzatma süreleri 1-1 biten maçta rakibini seri penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.

Galatasaray 16. kupanın peşinde

Sarı-kırmızılılar çarşamba günü 16'ncı kez Süper Kupa'yı müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Galatasaray en son 2016-2017 yılında Beşiktaş'ı seri penaltılar sonucunda mağlup ederek kupaya uzanmıştı. Akhisarspor ise Süper Kupa'yı geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı penaltılar sonucunda mağlup ederek tarihinde ilk kez kazanmıştı. Sarı kırmızılılar bugüne dek bu kupada oynadığı 24 maçta 15 kez zafere ulaşırken, 9 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.

Fatih Terim 20. kupayı istiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başındaki 20'nci kupasını kazanmak için çarşamba günü saha kenarında olacak. 65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızıların başında bu kupayı 2012 ve 2013'te 2 kez kazanmayı başarmıştı. Galatasaray bu iki senede arka arkaya 2 kez ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Yeni transferler ilk resmi maçında

Geçtiğimiz sezonun 2 kupalı şampiyonu Galatasaray bu yaz transfer döneminde şu ana kadar 8 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı kırmızılılar Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Ryan Babel, Emre Mor, Valentine Ozornwafor, Okan Kocuk ve Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve bu sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Akhisarspor ise 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-siyahlılar Tolga Ünlü, Ergin Keleş, Elmar Bjarnason, Burhan Eşer, Uğur Kuru, Erhan Çelenk ve Gökhan Değirmenci'yi transfer etti.