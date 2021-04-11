Galatasaray ağır yaralı

Süper Lig’in 34. hafta mücadelesinde dün akşam sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi. Ligdeki son iki maçında Çaykur Rizespor’a 4-3 ve Atakaş Hatayspor’a da 3-0 kaybeden Sarı-Kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile de berabere kalarak son üç haftada 8 puan kaybetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 62’ye yükseltti ve bu sonuçla 1 karşılaşma eksiği bulunan lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde kaldı. Sarı- Kırmızılı takım, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Öte yandan DeAndre Yedlin’in sakatlanması, Ryan Donk’un kırmızı karttan, Ryan Babel’in de sarı karttan cezalı duruma düşmesi sonrası Aslan yara üzerine yara aldı.





İlgili Haberler Deniz Çoban Galatasaray - Karagümrük maçını yorumladı



