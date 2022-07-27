Galatasaray Adası hizmete açıldı

Temmuz Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nın ardından üyeler toplu şekilde Galatasaray Adası’na geldi. Açılış etkinliği Başkan Dursun Özbek'in konuşması ile başladı. 24 gün gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamladıklarını belirten Başkan Özberk, Galatasaray Adası’nın üyeler ve misafirlerinin kullanacağı bir sosyal tesis olacağını ifade etti.

"Galatasaray Adası, Galatasaraylılarındır!"

Dursun Özbek açılışta yaptığı açıklamada, “Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray Spor Kulübü’nün çok değerli üyeleri hepiniz hoş geldiniz, hepinize saygılarımı sunuyorum. Siz değerli üyelerimize verdiğimiz sözlerden birini tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Uzun bir süreden sonra bugün Galatasaray Adamızda yeniden birlikteyiz. Güneşi birlikte batıracağız. Bu güzel kalabalıkla beraber bunun keyfini yaşayacağız. Hepinizin yüzlerindeki gülümsemeyi görüyorum. Benimle selamlaşan herkes bugün bu adada bulunmanın gururunu benimle birlikte yaşadıkları için çok mutluydu. Onların mutluluğu beni yüz kat daha mutlu eder. Galatasaray’a hizmet etmenin nasıl güzel bir şey olduğunu bugün bir kez daha idrak ettim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz hoş geldiniz” dedi.

"Adamızın tüm tapusu Galatasaray'ın"

Adanın tüm tapusunun Galatasaray'ın olduğunu ifade eden Başkan Dursun Özbek, “Seçimden sonra hızla kimsenin görmek istemediği görüntüyü değiştirmek tekrar adamızda bulaşabilmek için çok sıkı çalıştık. 24 gün gibi bir süre zarfında adayı enkaz halinden bu hale getirdik. Bu olağanüstü çabaların sonunda burada hep beraberiz. Adayı sadece bu hale getirmekle kalmadık, ada 3 parselden oluşuyor. 1957 yılında bize rahmetli Sadık abinin kazandırdığı tapulu bir bölüm vardı. 2 parsel ise Milli Emlak’a aitti. Senelik olarak kiralanıyordu. Milli Emlak’a ait 2 bölgenin üst kullanım hakkını 30 yıl süre için aldık. Değerli Galatasaraylılar bu çok önemli. Başta Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Murat Bakanım bu işin yapılması için bize destek verdiler. Bundan sonra adanın tüm tapusu Galatasaray’ın demektir. Biz burada bir proje yaparak adayı daha da güzelleştirmenin yolunu rahatlıkla açmış oluyoruz. Üst kullanım hakkının 30 yıllık süreyle alınması çok önemli. Galatasaray için çok büyük bir kazanımdır” diye konuştu.

"Her zaman sosyal tesis olarak kullandırılacak"

Özbek, 1957 yılından bu yana adanın Galatasaray'ın olduğunu vurgulayarak, "İnşallah 2257’ye kadar da böyle olacak. Burası Galatasaray üyelerinin ve onların misafirlerinin hizmet eden bir sosyal tesis olarak çalıştırılacak. Her zaman en iyi servisi Galatasaray, siz değerli üyelerine vermek üzere yönetimler ellerinden geleni yapacaklar. Ben burada size bunu vadediyorum. Benden sonraki yönetimler adına da size söz veriyorum. Burası Galatasaraylıların adası ve her zaman sosyal tesis olarak kullandırılacak. Kadıköy tarafında Kalamış Tesislerimiz var orası da çok keyifli. Orası da bizim karşıdaki buluşma noktamız. Bu tarafta bir eksikliğimiz vardı. Adamız da bu eksikliğe cevap verecek, bundan sonra bütün buluşmalarımız burada olacak. Buradaki buluşmanın belki de bizim bundan sonra oluşturacağımız sevgi iklimine katkı verecektir. Çok nadir zamanlarda bir araya geliyoruz. Bir araya gelmek Galatasaray’da sevgiyi ve birlikteliği bir araya getireceğinden eminim” açıklamasında bulundu.

"Emek veren herkese teşekkür ediyorum"

Galatasaray Başkanı Özbek, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Galatasaray Adası’nın bir hikayesi var. Bu hikayede adı geçenler var. Sadık abiden başlayalım, özellikle adanın problem haline gelmesinden sonra emeği geçenleri bir kez daha anmakta fayda var. Rahmetli Duygun abiyi anıyorum, adanın tahliyesi için çok büyük emek verdi. Rahmetli Mustafa Cengiz başkanı rahmetle anıyorum, onu çok büyük katkısı oldu davalarla ilgili. Sevgili Burak başkanıma teşekkür ediyorum, adanın bu hale gelmesinde onun da çok büyük emekleri var. Sevgi iklimin oluşmasının ne kadar önemli olduğunu söylemiştim. Bugün çok değerli başkanımız Adnan Polat da aramızda. Sevgi iklimi içinde hep beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Faruk başkanımız burada. Kendisi de gelerek bizim sevgi iklimimize büyük katkı verdi. 24 gün içinde burayı bu hale getiren öncelikle Nef Grubu çalışanları olarak buraya emek veren, alın terini döken kişiler olarak bize bu adayı kazandıran bu kadar süratle kazandıranlara çok teşekkür ediyorum. Buradaki organizasyonu yapan, buranın bu kadar güzelleşmesine sebep olan, katkıları her zaman hatırlanması gereken çok değerli kardeşim ve çalışma arkadaşım Erden Timur’a teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun, ellerine sağlık. Bu hafta sonu çok önemli 2 Genel Kurulumuz var. Cumartesi bütçe ile ilgili, Pazar günü Ada dahil, Galatasaray’ın sahip olduğu bütün gayrimenkullerin geliştirilmesi ve Galatasaray Spor Kulübü’ne fayda üretmesi için yetki isteyeceğimiz bir genel kurul var. Bu kalabalığın aynen Genel Kurula da gelmesini istiyorum. Yönetimlerin kendilerini güçlü hissetmesi, kendilerini Galatasaray’a hizmet etmek için daha çok motive hissetmelerin başında gelen şey katılımın yüksek olması. Hepimiz Galatasaray için varız, yaşasın Galatasaray!”

İSTANBUL (İHA)

Sporcuların gösteri maçları ile etkinlik devam ederken gecenin ilerleyen saatlerine kadar Galatasaray Lisesi mezunlarının oluşturduğu müzik grubunun şarkıları Galatasaray Adası’ndan yankılandı.