Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı ve İsmail Çipe'nin beklentileri karşılayamaması sonrasında Galatasaray 'da ana gündem maddesi kaleci transferi oldu... Sarı-Kırmızılılar için Kosova basınından da flaş bir iddia geldi.

Koha Ditore Gazetesi, devre arasında kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Aslan'ın, Adana Demirspor'un geçtiğimiz yaz Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arijanet Muric'i gözüne kestirdiğini öne sürdü. Haberde; yeni teknik direktör Domenec Torrent'in 23 yaşındaki file bekçisini çok beğendiği ve genç eldivenin kiralanması için eski kulübü City ile görüştüğü belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Adana Demirspor'un bu transfer için nasıl bir cevap vereceği de merak konusu haline geldi.

23 yaşındaki Kosovalı kaleci bu sezon 16 maça çıkıp, kalesinde 16 gol görürken, 5 karşılaşmayı da gol yemeden tamamladı.