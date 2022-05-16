Galatasaray - Adana Demirspor maçı son dakika gelişmeleri

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ligin 36’ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçın ilk 11’ine göre Adana Demirspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Alpaslan Öztürk yerine Marcao, Taylan Antalyalı yerine Pulgar, Cicaldau yerine Halil Dervişoğlu ve Mohamed yerine Gomis’e ilk 11’de görev verdi. Sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor maçında şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Babel, Pulgar, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Gomis.

Galatasaray’da Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Morutan, Pena ve Omar, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almadı.

MARCAO 2 MAÇLIK ARANIN ARDINDAN FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 2 maçlık aranın ardından sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Altay maçında sakatlık geçirerek oyundan çıkan Marcao; Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarında takımını yalnız bırakmıştı. Sakatlığını atlatan Brezilyalı yıldız, Adana Demirspor karşısında ilk 11’de yer aldı.

BELHANDA TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Younes Belhanda, Adana Demirspor formasıyla Nef Stadyumu'nda eski takımına rakip oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Faslı oyuncuyu tribünlere çağırarak alkışlarla tezahüratlarda bulundu. Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun tezahüratları sonrasında taraftarlara üçlü çektirdi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN OYUNCULARA TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesinde oyuncuları tribüne çağırarak tepki gösterdi. Galatasaray adına kötü geçen sezonun son iç saha maçında tüm oyuncuları tribünlere çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, "Aşkımız renklere, sizlere değil" tezahüratında bulundu.

MONTELLA 4 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ligin 36’ncı haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11’ine göre Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, İsmail Çokçalış, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul ve Sinan Kurt’un yerine Semih Güler, Deli, Alper Uludağ ve Vargas’a ilk 11’de şans tanıdı.

Adana Demirspor, Nef Stadyumu’nda sahaya; Muric, Semih Güler, Deli, Samet Akaydın, Alper Uludağ, Gökhan İnler, Bjarnason, Yunus Akgün, Vargas, Belhanda, Balotelli ilk 11’i ile çıktı.

DHA