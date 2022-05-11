Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig ’in 37. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın son bölümünde sağ üst arka adelesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine başlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda tedavi süreçleri tamamlanan Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha çalışmalarına devam etti.

Antrenmanın son bölümünde sağ üst arka adelesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine başlandı. Alpaslan'ın son durumu yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.







