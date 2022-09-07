Süper Lig 'de transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Galatasaray 'da hareketli saatler yaşanıyor. Mauro Icardi'yi 1 yıllığına kiralayan ve İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı kırmızılılarda transfer bitmiyor. Cim Bom, yıldız isimleri kadrosuna katmaya devam edecek. Bu bağlamda Galatasaraylı yöneticiler, 2 starı daha gözüne kestirdi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezonu Barcelona'da tamamlayan Wolverhamptonlı Adama Traore'nin peşinde. Galatasaray ayrıca, James Rodriguez için de menajeriyle görüşmelere başladı.

Aslan, Traore'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Al Rayyan'da oynayan James Rodriguez içinse kulübünün bonservis istememesi durumunda bonservisiyle satın alma formülü düşünülüyor. İki oyuncu için de son ana kadar tüm şartlar zorlanacak.

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