Galatasaray, 662 gün sonra liderlik koltuğunda

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve puanını 30’a çıkardı. Haftaya 29 puan ile lider başlayan Fenerbahçe ’nin deplasmanda Trabzonspor’a yenilmesiyle Cim Bom liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray en son 2020-2021 sezonun 28. haftasını liderlik olarak tamamlamıştı. 3 Mart 2021 tarihinde deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, haftayı averajla Beşiktaş ’ın üzerine ilk sırada bitirmişti. İstanbulspor maçından galip ayrılan Galatasaray, 662 gün sonra liderliğe yükseldi.

6 maçlık seri!

Sarı Kırmızılılar böylece bu sezonki galibiyet serisine de devam etti. Aslan bu maçla birlikte 4’ü Spor Toto Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 6’ya çıkardı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti. (İHA)







