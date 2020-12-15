Galatasaray 6 haftadır yenilmiyor

Deplasmanda Erzurum, Sivas ve Rize'yi yenen, evinde de Ankaragücü ile Hatay'ı mağlup edip Kayseri ile berabere kalan Sarı-Kırmızılı ekip, yenilmezlik serisine kupada da bir galibiyet ekleyerek, yoluna her iki kulvarda da devam etmeyi hedefliyor.

Yönetim bugün toplanıyor

Galatasaray'ın haftalık yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek. Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp ofisinde gerçekleşecek buluşmada ana gündem maddeleri transfer çalışmaları ile Aralık ayındaki geciken sporcu ve personel ödemeleri olacak.