Galatasaray 55 yıl sonra ilk peşinde

Son yıllardaki derbilerde Fenerbahçe 'ye karşı büyük bir üstünlük kuran Galatasaray , yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'ye karşı ligde çıktığı son 8 maçı da kaybetmeyen Aslan, 55 yıl sonra bir ilkin peşinde... Sarı Kırmızılılar en son 24 Nisan 1964 ile 13 Kasım 1966 arası 9 maçlık bir seri yakalamış ve bu; ezeli rakibi karşısında ligdeki en uzun kaybetmeme periyodu olmuştu. O zamanki teknik direktör Gündüz Kılıç'ın rekorunu Fatih Terim bu akşam egale etmeye çalışacak.

Evde tek mağlubiyet

Galatasaray, Fatih Terim ile yeni stadında çıktığı derbilerde tek yenilgisini 22 Nisan 2012'de Fenerbahçe karşısında yaşadı. Rakibine 2-1 mağlup olan Sarı Kımızılılar, sonraki 10 derbide 5 galibiyet ve 5 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Cim Bom, Fenerbahçe'ye kaybetmeden önce NEF Stadı'nda çıktığı ilk derbilerde de Fenerbahçe'yi 3-1, Beşiktaş 'ı 3-2 mağlup etmişti.

Aslıhan Çil





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