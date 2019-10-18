Galatasaray, 5 maç sonra kazandı

Süper Lig’in 8. haftasında evinde Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray ligde 3. galibiyetini elde ederken puanını 13’e çıkardı. Sivasspor ise 12 puanda kaldı.

Resmi maçlardaki son galibiyetini Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa’ya karşı alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint-Germain müsabakasında ise mağlup oldu.

Sahasında Demir Grup Sivasspor’u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, galibiyet hasretini de bitirdi.