Galatasaray, 4 yıldır kazanamıyor

Galatasaray bu sezon hüsran yaşamaya devam ediyor, Fatih Terim takımı bir türlü ayağa kaldıramıyor.

Sarı-Kırmızılılar dün de Beşiktaş karşısında Vodafone Park’ta çok etkisiz bir oyun sergiledi, rakip kaleye sadece 2 isabetli şut çekti. Umut Nayir’in golüyle yıkılan Galatasaray, ligde 9 hafta sonunda sadece 3 galibiyet elde edebildi.

İşin dikkat çeken yanı, Cim Bom kritik karşılaşmalarda tam anlamıyla dökülüyor. Şampiyonlar Ligi’ndeki Brugge, PSG ve Real Madrid maçlarında gol atamayıp, toplam 1 puan alabilen Cim Bom, ligdeki Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde de rakip fileleri havalandıramadı.

Dünkü Beşiktaş mücadelesiyle birlikte Aslan’ın deplasmanda derbi kazanma hasreti 10 maça yükseldi. En son 4 Ocak 2015’te Olimpiyat Stadı’nda Kartal’ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş’a konuk olduğu oynadığı 10 maçta 5 yenilgi, 5 beraberlik aldı.