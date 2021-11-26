Galatasaray 4. torbadan girip lider olan tek takım

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. E Grubu'nda mücadele eden galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray , Olimpik Marsilya galibiyetiyle 11 puanla liderliğine devam ederken, bir alanda daha zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon grup kuralarına dördüncü torbadan girip, 5. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturan tek takım olarak dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne dördüncü torbadan katılan 8 takımın 5. maçların sonucunda gruplarındaki pozisyonlarına bakıldığında durum şöyle:

A Grubu: Brondby 4. sırada

B Grubu: Sturm Graz 4. sırada

C Grubu: Legia 4. sırada

D Grubu: Royal Antwerp 4. sırada

E Grubu: Galatasaray 1. sırada

F Grubu: Midtjylland 3. sırada

G Grubu: Ferencvaros 4. sırada

H Grubu: Rapid Wien 4. sırada