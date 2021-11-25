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Galatasaray 4. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıktı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı mağlup ederek gruplardan çıkmayı garantileyen Galatasaray 4. kez gruplardan çıkmayı başardı.

25 Kasım 2021, Perşembe 23:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray 4. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıktı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı mağlup ederek gruplardan çıkmayı garantileyen Galatasaray 4. kez gruplardan çıkmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray evinde Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşılaştı. Mücadeleden 4-2 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 11'e yükseltti. Bu sonucun ardından Aslan gruplardan çıkmayı da garantiledi.

Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başladıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer aldı.

Oynadığı sezonlarda gruplardan çıkan Galatasaray bu sezonla birlikte 4. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarından çıkmayı başardı.

İHA

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