Galatasaray 32 yıl sonra ilk peşinde!

Galatasaray geçtiğimiz sezon Türkiye'de pandemi patlamasının yaşanmasından kısa süre önce Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederek, 20 yıllık kazanamama serisine son vermişti. Sarı-Kırmızılılar, bugün de Kadıköy'den 3 puanla çıkıp, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Aslan bunu başarırsa, önemli bir eşiği daha geçmiş olacak. Galatasaray, ilk ve son kez 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında üst üste deplasmanda Fenerbahçe'yi devirmişti. 32 yıl aradan sonra Cim Bom bu başarıyı tekrarlamanın peşinde.

Terim ve Denizli yaptı

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü olarak deplasmandaki Fenerbahçe derbilerinde 2'şer kez kazanan iki hoca var; Mustafa Denizli ve Fatih Terim. Fatih hoca, Kadıköy'deki son iki galibiyette de takımın başında yer alırken, Mustafa hoca 1'i Kadıköy, 1'i de İnönü'de olmak üzere 2 kez kazandı! Fatih Terim, 3. galibiyetini alması halinde ise Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'yi en çok mağlup eden teknik adam olacak.