Galatasaray 3 yıl sonra Avrupa Kupası grup aşamasında maç kazandı

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında sahasında oynadığı Lazio'yu 1-0 yendi. İtalyan rakibi karşısında kazanan Fatih Terim'in ekibi böylece 3 yıl sonra Avrupa Kupalarında grup ve sonraki turlarda galibiyet almış oldu.

En son 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0 kazanan Galatasaray sonraki 13 maçta (grup ve sonraki turlarda) galip gelememişti.









Galatasaray bu sezon PSV karşısında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda iki maçı da kaybetmiş ardından St. Johnstone ve Randers'ı yenilmeden eleyip gruplara kalmıştı.