Galatasaray: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final turu ikinci maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

02 Nisan 2019, Salı 20:06
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Galatasaray: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final turu ikinci maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Çeyrek finaldeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, seride durumu 2-0’a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Galatasaray: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz (Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Kadir Cin, Erdem Sonat)

Setler: 25-23, 26-24, 25-11

Süre: 81 dakika (27, 33, 21)

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