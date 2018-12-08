Galatasaray 3 haftadır basın toplantısına katılmıyor

Çaykur Rizespor ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray’da maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına bu hafta da herhangi bir isim katılmadı. Fatih Terim’in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Levent Şahin ya da Ümit Davala, üst üste 3 maçtır toplantılarda yer almadı. Konyaspor maçında teknik ekipten herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonrasında Galatasaray Kulübü 20 bin TL ceza alırken, Beşiktaş karşılaşması sonrasında da herhangi bir ismin toplantıya katılmaması sonucunda ‘Talimatlara aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Levent Şahin, hafta içindeki kupa maçının basın toplantısına ise katıldı.