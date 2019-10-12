Galatasaray 3-2 İstanbulspor özet izle

Galatasaray Milli Takım'a verilen arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı geldi. Galatasaray İlk yarısı 3-1 biten maçta rakibini 3-2 mağlup etti.

12 Ekim 2019, Cumartesi 12:36 Son Güncelleme:
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Galatasaray 3-2 İstanbulspor özet izle

Milli arayı değerlendiren Galatasaray hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Fatih Terim'in fazla forma şansı bulamayan oyuncuları 11'de oynattığı mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini, 19' Jimmy Durmaz, 20' Taylan Antalyalı ve 38'de Emre Mor kaydetti. İstanbulspor'un gollerini ise 4' Papa Diouf ve 82' penaltıdan Yunus Emre Yalçın kaydetti.

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GALATASARAY - İSTANBULSPOR CANLI

GOOOOOL - İstanbulspor Papa Diouf'un golü ile 1-0 öne geçti.

GOOOOOL - Galatasaray Jimmy Durmaz ile beraberlik golünü kaydetti. 1-1

GOOOOOL - Taylan Antalyalı sahneye çıkıyor. Galatasaray 2-1 öne geçiyor.

GOOOOOL - Emre Mor'un attığı golle skor 3-1 oldu.

DEVRE ARASI...

GOOOOOL - İstanbulspor'da Yunus Emre Yalçın 82. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 3-2 yaptı.

Mücadele sona eriyor... Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti...


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