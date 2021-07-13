Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu. TFF’nin Riva’daki merkezinde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine, Galatasaray 'ı temsilen Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar katıldı. Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın fikstürünü merak eden taraftarlar, aynı zamanda derbi tarihlerini de araştırıyor.

Planlamaya göre; Süper Lig 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 22 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içi oynanacak.









Galatasaray'ın Süper Lig 2021-2022 Sezonu ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1. Hafta: Giresunspor - Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray - Hatayspor

3. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray

4. Hafta: Trabzonspor -Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

6. Hafta: Kayserispor -Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - Göztepe

8. Hafta: Rizespor - Galatasaray

9. Hafta: Galatasaray - Konyaspor

10. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray - Gaziantep

12. Hafta: Karagümrük - Galatasaray

13. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

14. Hafta: Yeni Malatyaspor - Galatasaray

15. Hafta: Galatasaray - Altay

16. Hafta: Sivasspor - Galatasaray

17. Hafta: Galatasaray - Başakşehir

18. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray

19. Hafta: Galatasaray - Antalyaspor