Galatasaray 2021-2022 sezonu fikstürü... Galatasaray derbileri hangi haftalar oynayacak?
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, sezonu Giresun deplasmanında açacak. 4. hafta Trabzonspor'a konuk olacak Fatih Terim yönetimindeki Sarı Kırmızılı ekip, 10. hafta Vodafone Park'a gidecek, 13. hafta Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak.
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstürü belli oldu. TFF’nin Riva’daki merkezinde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine, Galatasaray 'ı temsilen Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar katıldı. Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın fikstürünü merak eden taraftarlar, aynı zamanda derbi tarihlerini de araştırıyor.
Planlamaya göre; Süper Lig 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 22 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içi oynanacak.
https://www.instagram.com/p/CRRt3yjoM4O/
Galatasaray'ın Süper Lig 2021-2022 Sezonu ilk yarı fikstürü şu şekilde:
1. Hafta: Giresunspor - Galatasaray
2. Hafta: Galatasaray - Hatayspor
3. Hafta: Kasımpaşa - Galatasaray
4. Hafta: Trabzonspor -Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
6. Hafta: Kayserispor -Galatasaray
7. Hafta: Galatasaray - Göztepe
8. Hafta: Rizespor - Galatasaray
9. Hafta: Galatasaray - Konyaspor
10. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
11. Hafta: Galatasaray - Gaziantep
12. Hafta: Karagümrük - Galatasaray
13. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
14. Hafta: Yeni Malatyaspor - Galatasaray
15. Hafta: Galatasaray - Altay
16. Hafta: Sivasspor - Galatasaray
17. Hafta: Galatasaray - Başakşehir
18. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray
19. Hafta: Galatasaray - Antalyaspor