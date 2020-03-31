Süper Lig'e corona virüs nedeniyle ara verildi ama Galatasaray'ın son dönemdeki başarısı hala akıllardan çıkmadı. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, lige kbus gibi bir başlangıç yaptı. Ancak teknik direktör Fatih Terim takımından asla vazgeçmedi ve ligin 2. yarısını işaret etmişti. Tecrübeli teknik adam dediklerini uyguladı ve 2.yarıda müthiş bir seri ile takımını yeniden zirvede iddialı duruma getirdi.

Ligin ilk yarısında sakatlıkların yanı sıra form tutamamış bir Falcao, Nzonzi sorunu ve gerilimler sarı kırmızılı camiada panik havası oluşturmuştu. Bunun üstüne bir de Şampiyonlar Ligi'nden elenmek tüm hedefleri Fatih Terim'e yöneltti. Ancak Terim pes etmedi ve ligin 2. yarısında farklı bir Galatasaray olacağını sürekli olarak deklara etti. İşte Galatasaray bu sezon içerisinde maç maç neler yaptığı...

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Hazırlayan: Mehmet Caner Kolağasıgil

1.hafta - 16 Ağustos 2019 - Denizlispor 2-0 Galatasaray

Süper Lig'in ilk maçında son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'e hiç istemediği şekilde mağlubiyetle başladı. Denizli deplasmanında iyi oyun sergileyemeyen Cim Bom, yine de öne geçme fırsatı yakaladı ancak Selçuk İnan'ın penaltısını kaleci Stachowiak çıkardı. Marcao'nun 9 dakika içinde iki kart birden görmesi ve atılması ise Sarı Kırmızılılar'a büyük darbe oldu. Yeni sezona agresif giren Denizlispor ise burası benim çöplüğü burada ben öterim dedi, ve 75'te Recep Niyaz ve 90+4'te gelen Rodallega golleriyle 3 puanı aldı.

Bu maçta henüz Galatasaray tam takım halinde sahaya çıkmamıştı. Fatih Terim cezalı, Nzonzi İstanbul'da, Falcao ise Fransa'daydı.

2.hafta - 25 Ağustos 2019 - Galatasaray 1-1 Konyaspor

Süper Lig’de sezonun ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, ikinci hafta maçında Konyaspor’u ağırladı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, Galatasaray 60. dakikada Ryan Babel’in attığı golle 1-0 öne geçti. Jean Michael Seri’nin 75. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-kırmızılı takım, uzatmanın son dakikası olan 90+6’da Jens Jonsson’un golüne engel olamadı ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Bu maçla beraber Galatasaray için eleştiriler yoğunlaştı ve 2 haftada sadece 1 puanla lige giriş yapmış oldu.

3.hafta - 30 Ağustos 2019 - Kayserispor 2-3 Galatasaray

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 5 golün, biri yedek kulübesine olmak üzere 5 kırmızı kartın, 1 penaltının olduğu maçı Galatasaray, 90+9'da bulduğu golle 3-2 kazanan taraf oldu.

Maçta gol yağmuru

37. dakikada Galatasaray savunmasında Luyindama'nın hatası, Pedro Henrique'yi karşı karşıya bıraktı. Muslera'dan sıyrılan Brezilyalı futbolcu, takımını öne geçirdi. 66. dakikada penaltı için topun başına geçen Belhanda, topu ağlara göndermeyi başardı. 87. dakikada Ryan Babel'in vuruşu Mert Kula'ya çarparak ağlara gitti ve Galatasaray öne geçmeyi başardı. Kayserispor, 90+1. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta, Umut Bulut'un kafa vuruşuyla 2-2'lik eşitliği yakaladı.Galatasaray, 90+9. dakikada Adem Büyük'ün attığı golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi.

4.hafta - 13 Eylül 2019 - Galatasaray 1-0 Kasımpaşa

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, yeni yıldızı Radamel Falcao'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini elde ettiği ligde puanını 7'ye yükseltirken Kasımpaşa, 4. haftayı da galibiyet alamadan geçti ve 1 puanda kaldı.

5.hafta - 22 Eylül 2019 - Yeni Malatyaspor 1-1 Galaatsaray

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Galatasaray, 23'te Seri ile öne geçmesine rağmen Malatyaspor 89'da Guilherme ile bulduğu gol sonucunda beraberliği yakaladı. Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında uzatma dakikalarında yediği gollerle sıkıntı yaşayan Galatasaray, bu kez de 89'da yediği golle 2 puanı Malatya'da bıraktı.

6.hafta - 28 Eylül 2019 - Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan dev derbide 0-0 berabere kaldılar. Galatasaray, bu sonuçla birlikte son 3 resmi maçından da beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe ise bu sezon gol atamadığı ilk maçı geride bıraktı. İki takım arasındaki son 5 maç da beraberlikle sona ermiş oldu.

7.hafta - 5 Ekim 2019 - Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Bu maça kadar son 4 resmi maçında sadece 1 gol atabilen Galatasaray, bu maçta da gol sıkıntısını çözemedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, ligde son 3 maçından da beraberlikle ayrılırken toplamda ise son 5 resmi maçında galibiyet alamadı. Gençlerbirliği ise bu sezon gol yemediği ilk lig maçını geride bıraktı.

8.hafta - 18 Ekim 2019 - Galatasaray 3-2 Sivasspor

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, iç sahada karşılaştığı Sivasspor’u Rumen golcüsü Florin Andone’nin 2 gol attığı maçta 3-2 mağlup etti. Galatasaray, bu sonuçla ligde 3, toplamda 5 resmi maç sonunda galibiyetle tanışmış oldu. Sarı-Kırmızılılar, rakibini Florin Andone’nin 2, Babel’in 1 golüyle 3-2 mağlup etti. 48. dakikada Cofie'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Sivasspor’un golleri ise Kone ve Erdoğan Yeşilyurt’tan geldi. Sezonun flaş ekibi olarak dikkatleri üzerine çeken ve 5 hafta sonra ilk yenilgisini alan Sivasspor ise 12 puanda kaldı.

9.hafta - 27 Ekim 2019 - Beşiktaş 1-0 Galaatsaray

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golü 69. dakikada Umut Nayir'den geldi. Siyah-Beyazlılar, puanını 12'ye yükseltirken bu sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere gol atamadan tamamladığı 7. maçı geride bırakan Galatasaray ise ligde 13 puanda kaldı.

10.hafta - 1 Kasım 2019 - Galatasaray 2-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Türk Telekom Stadı'nda açıldı. Sezona istediği gibi başlayamayan ve Beşiktaş derbisinden puansız ayrılan Galatasaray, kritik maçta Çaykur Rizespor'u konuk etti. Fatih Terim'in faturayı yabancı futbolculara kestiği ve Belhanda, Feghouli, Mariano ile Nzonzi'yi yedek oturttuğu maçta Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı, zirve yolunda altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. Evinde rakiplerine ezici bir üstünlük kuran Galatasaray, Karadeniz ekibine karşı aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı. Falcao'nun sakatlığı nedeniyle kadroda olmadığı maçta 15'te Talbi'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Sarı Kırmızılı ekip, 18'de Babel'in penaltıdan attığı golle sahadan 2-0 galip ayrılan taraf olmayı başardı.

11.hafta - 9 Kasım 2019 - Gaziantep FK 0-2 Galatasaray

Süper Lig’in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Galatasaray, 21. dakikada Ömer Bayram'ın ve 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Üst üste ikinci lig maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 19’a yükseltirken Gaziantep FK ise iki maç sonra ilk yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.

12.hafta - 22 Kasım 2019 - Galatasaray 0-1 Başakşehir

Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’ı 78. dakikada Gulbrandsen’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Ligde Galatasaray’ın iç sahada yakaladığı 41 maçlık galibiyet serisi de bu karşılaşmayla birlikte sona erdi. Medipol Başakşehir, puanını 22’ye yükselterek maç fazlasıyla lider duruma gelirken Galatasaray ise 19 puanda kaldı.

13.hafta - 1 Aralık 2019 - Trabzonspor 1-1 Galatasaray

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Lider Sivasspor’un kazandığı haftada iki ekibin de kayba tahammülü yoktu. Bordo Mavili ekip sahasında taraftarının da büyük desteği ile golcüsü Sörloth'un da katkısı ile sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmaya çok yakındı. Ancak Fatih Terim'in öğrencileri özellikle 2. yarıda baskılı bir oyun oynayarak buna izin vermedi ve 90. dakikada Nagatomo'nun golü skoru belirledi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve temponun bir an bile düşmediği maçta kazanan çıkmadı. Alınan bu sonuçla Trabzonspor puanını 23, Galatasaray da puanını 20 yaptı.

14.hafta - 7 Aralık 2019 - Galatasaray 1-0 Alanyaspor

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray, 20. dakikada Belhanda'nın penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederken Muslera, birçok pozisyonda kalesinde devleşerek Alanyaspor'a gol şansı vermedi. Galatasaray, ligde iki maçlık galibiyet hasretini sonlandırıp puanını 23'e yükseltirken Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

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15. hafta - 14 Aralık 2019 - Galatasaray 2-2 Ankaragücü

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma Ankaragücü'nün 10 kişiyle son dakikalarda bulduğu goller neticesinde 2-2 sona erdi. Galatasaray, 53'te Feghouli ile öne geçerken 83'te Belhanda penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. Ankaragücü, 88'de İlhan Parlak'ın penaltı golüyle farkı 1'e indirirken 90+1'de Kitsiou'nun golüyle 2-2'yi yakaladı.

Ankaragücü pes etmedi

Ankaragücü'nde Orgill, 72'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Galatasaray, iç sahadaki Sivasspor karşılaşmasında da rakibi 10 kişi kaldıktan sonra 2 gol yemiş fakat 3-2 kazanmayı başarmıştı. Bugün ise 72'de 10 kişi kalan Ankaragücü, yine 2 gol bularak Sarı-Kırmızılılar karşısında beraberliği yakaladı. 2-2'lik beraberlik sonrası Galatasaray, 24 puan olurken 6 hafta sonra ilk puanını alan Ankaragücü ise puanını 10'a çıkardı.

16.hafta - 21 Aralık 2019 - Göztepe 2-1 Galatasaray

Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, Galatasaray’ı konuk etti. İzmir ekibi, 9. dakikada Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar ile bulduğu goller sonucunda rakibini 2-1 mağlup ederken Galatasaray’ın tek golü ise 27. dakikada Lamine Gassama’nın kendi kalesine atmasıyla geldi. Bu sonuçla Göztepe, iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretini dindirirken puanını da 23’e yükseltti. Son 5 lig maçında 4. kez puan kaybı yaşayan Galatasaray ise 24 puanda kaldı.

17.hafta - 28 Aralık 2019 - Galatasaray 5-0 Antalyaspor

Galatasaray, Süper Lig'in 17. hafta maçında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Falcao'nun da 2 golle öne çıktığı maçta 5-0 mağlup ederken bu sezon ilk kez 11'de başlayan Taylan Antalyalı da 1 gole imza attı. Diğer goller ise kendi kalesine atan Celutska ve sonradan oyuna dahil olan Ryan Babel'den geldi. Bu sonuçla Galatasaray, bu sezonki en farklı galibiyetini aldı. Galatasaray, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltirken Antalyaspor ise 14 puanda kaldı.

18.hafta - 19 Ocak 2020 - Galatasaray 2-1 Denizlispor

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Denizlispor'u konuk etti. Sarı-Kırmızılı takım mücadeleyi 2-0 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 28. dakikada Emre Akbaba ve 56. dakikada Falcao kaydetti. Denizlispor'un tek golünü yeni transferi Muhammet Özkal 64. dakikada attı.

19.hafta - 26 Ocak 2020 - Konyaspor 0-3 Galatasaray

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Falcao, 39. dakikada Emre Akbaba ve 79. dakikada Adem Büyük attı. Galatasaray, bu sonuçla puanını 33'e çıkararak zirve yürüyüşünü sürdürdü. Bu galibiyetle Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde etmeyi başardı.

20.hafta - 2 Şubat 2020 - Galatasaray 4-1 Kayserispor

Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Kayserispor’u konuk etti. Galatasaray, karşılaşmadan 4-1’lik skorla galip ayrılırken Sarı-Kırmızılılar’ı galibiyete taşıyan goller 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Ryan Donk ve 64 ile 90+4. dakikalarda Feghouli’den gelirken Kayserispor’un tek golünü 69. dakikada Mesanovic attı. Bu sonuçla Galatasaray, puanını 36’ya çıkararak lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını 5’e indirdi.

21.hafta - 9 Şubat 2020 - Kasımpaşa 0-3 Galatasaray

Süper Lig’in 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar’ı galibiyete taşıyan goller 7. dakikada Yassine Meriah (kendi kalesine), 22. ve 41. dakikalarda Adem Büyük’ten geldi. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken puanını da 39 yaptı.

22.hafta - 16 Şubat 2020 - Galatasaray 1-0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u Adem Büyük’ün penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.

23.hafta - 23 Şubat 2020 - Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Galatasaray, 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru’dan bulduğu gollerle rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 21. dakikada Kruse’den geldi. Galatasaray, son galibiyetini 22 Aralık 1999’da aldığı Kadıköy’deki galibiyet hasretini bitirirken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

24.hafta - 1 Mart 2020 - Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni Ryan Donk ve Falcao'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti. Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 8. maçını kazandı.

25.hafta - 8 Mart 2020 - Sivasspor 2-2 Galatasaray

Süper Lig’in 25. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadele, 2-2 beraberlikle sona erdi. Sivasspor’un golleri 7. dakikada Hakan Arslan ve 59. dakikada Emre Kılınç’tan gelirken Galatasaray’ın gollerini de 14. dakikada Falcao ve 37. dakikada Feghouli attı. Bu sezon evindeki yenilmezlik serisini sürdüren Sivasspor ile 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Galatasaray, puanlarını 49’a yükselttiler.

26.hafta - 15 Mart 2020 - Galatasaray 0-0 Beşiktaş

Süper Lig’in 26. haftasında Corona virüs salgınına yönelik önlemler nedeniyle seyircisiz oynanan derbide Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Zirve yarışında istediği galibiyete ulaşamasa da Galatasaray'ın yenilmezlik serisi bu sonuçla 10 maça çıkarken Beşiktaş'ın da yenilmezlik serisi 4 maça yükseldi.