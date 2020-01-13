Galatasaray 2 milyon euroyu reddetti!
Belçika ekibi Cercle Brugge, Yunus Akgün'ü istedi ama ret yanıtı aldı. 19 yaşındaki futbolcu için Belçika ekibi 2 milyon Euro’luk resmi teklifi Galatasaray’a iletti, sarı-kırmızılılar teklifi kabul etmedi. Ancak işin ilginç yanı ilk yarıda Süper Lig’de sadece 7 dakika şans verilen oyuncu Antalya kampına da götürülmedi.
Stoper ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da satış listesinde bulunan Belhanda'ya beklenen teklif gelmedi. Oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılı kulübün kapısı ise sürpriz bir isim için çalındı.
KAMP KADROSUNA ALINMADI
Belçika ekibi Cercle Brugge, Galatasaray'ın 2000 doğumlu yıldız adayı Yunus Akgün'ü istedi ve resmi teklifini iletti. Sarı-kırmızılılar, A Takım'da oynama şansı bulamayan Yunus için Cercle Brugge'den gelen 2 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve "Yunus'u satmıyoruz'' cevabını verdi.
Belçika'dan resmi teklif alan Yunus Akgün, buna karşılık sarı-kırmızılı takımın 25 kişilik Belek kampına dahil edilmedi. 19 yaşındaki solak hücum oyuncusu bu sezon A Takım'da toplam 65 dakika sahada kalırken ligde sadece 7 dakika şans buldu. UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği 2 gol-1 asistlik performansla Avrupalı scoutların dikkatini çeken Yunus Akgün'ün Galatasaray'la sözleşmesi 2024'te sona eriyor. (Sabah)