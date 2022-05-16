Galatasaray, 2 maç sonra galip geldi

Spor Toto Süper Lig ’in 37. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde 2 maç sonra kazandı. Ligde son olarak Altay’ı mağlup eden Cimbom, daha sonra oynadığı Sivasspor ’a 3-2 yenilirken, Medipol Başakşehir ile de 0-0 berabere kalmıştı. Aslan, böylece Süper Lig’de 2 maç sonra 3 puan aldı.

35 bin 500 taraftar izledi

Nef Stadyumu’nda oynanan müsabakayı toplam 35 bin 500 sarı-kırmızılı taraftar izledi. Maça yoğun ilgi gösteren taraftarlar, müsabaka boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.